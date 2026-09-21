|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В 40% ОБЪЕКТОВ ДОМОВ БЫТА
10:56 22.09.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли посмотрел работу 13 Домов быта, в которых проведены мониторинги более 60 объектов, оказывающих бытовые услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, нарушения законодательства о бытовом обслуживании установлены в 40% объектах. Самые распространенные нарушения: отсутствие информации о сроках оказания бытовых услуг, номере телефона исполнителя, копии свидетельства о включении в государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» и др.
Субъектам выданы рекомендации об устранении нарушений, а также 2 требования (предписания) о запрете хранения товаров с истекшими сроками годности (лаки для ногтей, средство для удаления солевых разводов и др.).
Специалистами МАРТ также обращено внимание на достаточно устаревший внешний вид отдельных домов быта. Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений.
Соответствующая информация направлена в адрес облисполкомов, Мингорисполкома. Сделай новостной заголовок для СМИ простым предложением
Справочно: в Доме быта оказываются следующие услуги: ремонт и пошив швейных изделий, парикмахерские, фотоателье, ремонт обуви, химчистка, косметический кабинет (услуги маникюра и педикюра), прачечная, ремонт ювелирных изделий, которые осуществляют как субъекты коммунальной, так и частной формой собственности, являются востребованными, позволяют аккумулировать целый спектр услуг в одном здании, делая такие услуги более доступными и удобными.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2026
Курсы в банках
на 22.09.2026
Конвертация в банках
на 22.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте