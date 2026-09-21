ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В 40% ОБЪЕКТОВ ДОМОВ БЫТА


10:56 22.09.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли посмотрел работу 13 Домов быта, в которых проведены мониторинги более 60 объектов, оказывающих бытовые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, нарушения законодательства о бытовом обслуживании установлены в 40% объектах. Самые распространенные нарушения: отсутствие информации о сроках оказания бытовых услуг, номере телефона исполнителя, копии свидетельства о включении в государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» и др.

Субъектам выданы рекомендации об устранении нарушений, а также 2 требования (предписания) о запрете хранения товаров с истекшими сроками годности (лаки для ногтей, средство для удаления солевых разводов и др.).

Специалистами МАРТ также обращено внимание на достаточно устаревший внешний вид отдельных домов быта. Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений.

Соответствующая информация направлена в адрес облисполкомов, Мингорисполкома. Сделай новостной заголовок для СМИ простым предложением

Справочно: в Доме быта оказываются следующие услуги: ремонт и пошив швейных изделий, парикмахерские, фотоателье, ремонт обуви, химчистка, косметический кабинет (услуги маникюра и педикюра), прачечная, ремонт ювелирных изделий, которые осуществляют как субъекты коммунальной, так и частной формой собственности, являются востребованными, позволяют аккумулировать целый спектр услуг в одном здании, делая такие услуги более доступными и удобными.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2026
валюта курс
EUR 3.4694
USD 3.0222
RUB 3.5935
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4599 -0.0077
USD 3.0222 -0.0012
RUB 3.5935 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4530
USD 3.0060 3.0100
RUB 3.4140 3.5450
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1480
EUR/RUB 98.1000 100.9500
USD/RUB 85.7000 88.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте