|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАПИД НАЧАЛ ЗАСТРОЙКУ НОВОГО ЖИЛОГО КВАРТАЛА В РАЙОНЕ ВЕЛОЗАВОДА
10:11 22.09.2026
В Минске стартовало строительство ранее анонсированного жилого квартала в границах улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и Судмалиса, возведением которого занимается предприятие «МАПИД». Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Площадка расположена недалеко от станции метро «Пролетарская», по соседству с современным Антоновским кварталом, также успешно реализованным силами этого застройщика. К настоящему моменту территория полностью освобождена от старых построек и подготовлена к созданию новых объектов.
Строители уже приступили к забивке свай под фундамент первого жилого дома. Будущая новостройка представляет собой 19-этажное двухсекционное здание популярной серии М111-90, рассчитанное на 266 квартир. Одновременно с возведением жилья специалисты создадут всю необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру, что обеспечит будущим жильцам высокий уровень комфорта.
Параллельно с работами на первом объекте строители разворачивают деятельность и на соседней площадке. Здесь уже полностью готов котлован и забиты пробные сваи под фундамент второго аналогичного дома-«столбика». Напомним, что заказчиком масштабного жилищного строительства в данном районе выступает УКС Мингорисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2026
Курсы в банках
на 22.09.2026
Конвертация в банках
на 22.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте