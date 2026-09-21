В Минске стартовало строительство ранее анонсированного жилого квартала в границах улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и Судмалиса, возведением которого занимается предприятие «МАПИД». Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Площадка расположена недалеко от станции метро «Пролетарская», по соседству с современным Антоновским кварталом, также успешно реализованным силами этого застройщика. К настоящему моменту территория полностью освобождена от старых построек и подготовлена к созданию новых объектов.

Строители уже приступили к забивке свай под фундамент первого жилого дома. Будущая новостройка представляет собой 19-этажное двухсекционное здание популярной серии М111-90, рассчитанное на 266 квартир. Одновременно с возведением жилья специалисты создадут всю необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру, что обеспечит будущим жильцам высокий уровень комфорта.

Параллельно с работами на первом объекте строители разворачивают деятельность и на соседней площадке. Здесь уже полностью готов котлован и забиты пробные сваи под фундамент второго аналогичного дома-«столбика». Напомним, что заказчиком масштабного жилищного строительства в данном районе выступает УКС Мингорисполкома.