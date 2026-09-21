Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 1,6%

09:26 22.09.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-августе 2026 года в текущих ценах составил 64,2 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,6% к уровню января-августа 2025 г.