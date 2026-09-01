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Экономика РБ
РАБОТА НА СКЛАД НЕДОПУСТИМА. СИТУАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАССМАТРИВАЮТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
16:19 21.09.2026
Ситуацию в промышленном комплексе рассматривают на совещании у премьер-министра Александра Турчина с участием руководителей министерств и концернов, а также директоров предприятий, сообщает пресс-служба Правительтсва.
В числе актуальных вопросов - что мешает расти более динамично, какие имеются резервы и что необходимо предпринять, чтобы ускориться. Будут рассмотрены результаты работы за 8 месяцев. Особое внимание - предприятиям, где отмечено снижение объемов производства.
Работа на склад недопустима. Разговор не только о цифрах. В первую очередь речь об ответственном отношении руководителей.
Александр Турчин отметил, что, с одной стороны, есть положительная динамика, растут объемы производства. Но ситуация в некоторых отраслях и в целом ряде предприятий не может не настораживать. "По целому ряду предприятий я не вижу действий руководства этих предприятий к исправлению ситуации. Это выражается и в работе на внешнем контуре, ситуации внутри страны, работе с оптимизацией затрат", - подчеркнул премьер-министр.
Встреча по этой тематике не первая. О принципах и механизмах работы участники совещания договорились в феврале. "Если вы думаете, что на это все мы будем просто смотреть, вы ошибаетесь", - добавил Александр Турчин.
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