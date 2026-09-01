ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РАБОТА НА СКЛАД НЕДОПУСТИМА. СИТУАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАССМАТРИВАЮТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ


16:19 21.09.2026

Ситуацию в промышленном комплексе рассматривают на совещании у премьер-министра Александра Турчина с участием руководителей министерств и концернов, а также директоров предприятий, сообщает пресс-служба Правительтсва.

В числе актуальных вопросов - что мешает расти более динамично, какие имеются резервы и что необходимо предпринять, чтобы ускориться. Будут рассмотрены результаты работы за 8 месяцев. Особое внимание - предприятиям, где отмечено снижение объемов производства.

Работа на склад недопустима. Разговор не только о цифрах. В первую очередь речь об ответственном отношении руководителей.

Александр Турчин отметил, что, с одной стороны, есть положительная динамика, растут объемы производства. Но ситуация в некоторых отраслях и в целом ряде предприятий не может не настораживать. "По целому ряду предприятий я не вижу действий руководства этих предприятий к исправлению ситуации. Это выражается и в работе на внешнем контуре, ситуации внутри страны, работе с оптимизацией затрат", - подчеркнул премьер-министр.

Встреча по этой тематике не первая. О принципах и механизмах работы участники совещания договорились в феврале. "Если вы думаете, что на это все мы будем просто смотреть, вы ошибаетесь", - добавил Александр Турчин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2026
валюта курс
EUR 3.4694
USD 3.0222
RUB 3.5935
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4599 -0.0077
USD 3.0222 -0.0012
RUB 3.5935 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4640
USD 3.0160 3.0240
RUB 3.4160 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 21.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1460 1.1485
EUR/RUB 97.6000 101.2600
USD/RUB 85.3000 88.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте