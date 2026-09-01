Беларусь планирует форсировать реализацию высокотехнологичных проектов в реальном секторе экономики и интенсифицировать экспорт на Африканский континент. Соответствующие приоритеты были обозначены сегодня в ходе доклада специального посланника Главы государства Виктора Шеймана президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает пресс-служба президента.

Основной фокус встречи был смещен на аудит текущих инвестиционных и производственных программ внутри страны. Виктору Шейману поручено курировать комплекс наукоемких направлений, ориентированных на технологическую модернизацию промышленности. Президент охарактеризовал эти проекты как критически важные для импортозамещения и поддержания устойчивой динамики отечественного производства.

Параллельно с укреплением внутреннего промышленного потенциала ключевым драйвером роста признана диверсификация экспорта. В ходе доклада стороны проанализировали динамику взаимодействия со странами Африки, где белорусские экспортеры уже зафиксировали базовые опорные точки для продвижения продукции и услуг.

Минск намерен закрепить свои позиции на африканском рынке через создание совместных предприятий и расширение прямых поставок. Подтверждая неизменность этой внешнеэкономической стратегии, Александр Лукашенко подчеркнул перспективность макрорегиона: «К Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны. Тем более для нашей».