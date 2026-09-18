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Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА НА БУТБ РЕАЛИЗОВАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ НА 70 МЛН BYN
14:44 21.09.2026
За неполные 9 месяцев 2026 г. сумма биржевых сделок по реализации строительных работ и услуг на Белорусской универсальной товарной бирже достигла 70 млн BYN — одно из самых быстрорастущих направлений с двузначным ростом. Об этом заявил начальник управления торгов перспективными товарами БУТБ Максим Хомич на деловой сессии «Цифровые инструменты и методология сквозного управления жизненным циклом объектов строительства и недвижимости» в рамках XXVIII Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO-2026, передает Telegram-канал биржевой площадки
На площадке ежедневно около 500 активных заявок. По сравнению с началом работы платформы «Работы и услуги» крупные заказы растут: снижение цены на 15–20% на небольших пробных заказах подтолкнуло заказчиков к масштабированию заявок.
По итогам деловой сессии БУТБ удостоена награды Республиканского Союза Строителей за вклад в цифровизацию рынка строительных работ и услуг
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