ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА НА БУТБ РЕАЛИЗОВАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ НА 70 МЛН BYN


14:44 21.09.2026

За неполные 9 месяцев 2026 г. сумма биржевых сделок по реализации строительных работ и услуг на Белорусской универсальной товарной бирже достигла 70 млн BYN — одно из самых быстрорастущих направлений с двузначным ростом. Об этом заявил начальник управления торгов перспективными товарами БУТБ Максим Хомич на деловой сессии «Цифровые инструменты и методология сквозного управления жизненным циклом объектов строительства и недвижимости» в рамках XXVIII Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO-2026, передает Telegram-канал биржевой площадки

На площадке ежедневно около 500 активных заявок. По сравнению с началом работы платформы «Работы и услуги» крупные заказы растут: снижение цены на 15–20% на небольших пробных заказах подтолкнуло заказчиков к масштабированию заявок.

По итогам деловой сессии БУТБ удостоена награды Республиканского Союза Строителей за вклад в цифровизацию рынка строительных работ и услуг
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2026
валюта курс
EUR 3.4716
USD 3.0234
RUB 3.5957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4676 -0.0078
USD 3.0234 -0.0045
RUB 3.5957 -0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4640
USD 3.0160 3.0240
RUB 3.4160 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 21.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1460 1.1485
EUR/RUB 97.6000 101.2600
USD/RUB 85.3000 88.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте