За неполные 9 месяцев 2026 г. сумма биржевых сделок по реализации строительных работ и услуг на Белорусской универсальной товарной бирже достигла 70 млн BYN — одно из самых быстрорастущих направлений с двузначным ростом. Об этом заявил начальник управления торгов перспективными товарами БУТБ Максим Хомич на деловой сессии «Цифровые инструменты и методология сквозного управления жизненным циклом объектов строительства и недвижимости» в рамках XXVIII Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO-2026, передает Telegram-канал биржевой площадки

На площадке ежедневно около 500 активных заявок. По сравнению с началом работы платформы «Работы и услуги» крупные заказы растут: снижение цены на 15–20% на небольших пробных заказах подтолкнуло заказчиков к масштабированию заявок.

По итогам деловой сессии БУТБ удостоена награды Республиканского Союза Строителей за вклад в цифровизацию рынка строительных работ и услуг