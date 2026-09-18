В Новой Боровой завершили строительство Центрального парка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», финальным штрихом стала спортивная зона, которая открылась в конце парка. Теперь он включает в себя большую детскую игровую на свежем воздухе, места для прогулок, отдыха и выгула собак, а также большую площадку для занятий спортом. Скоро откроется и павильон с кафе и сквошем.

Ранее в Центральном парке открылись большая детская площадка и площадка для выгула собак. Теперь пришел черед спортивной площадки. Она размещена в конце Центрального парка. На открытом воздухе оборудовали площадку для воркаута и поставили столы для настольного тенниса. Также здесь можно поиграть в мини-футбол или баскетбол.

Рядом в павильоне скоро заработает кафе и зал для сквоша. Часть стены павильона оборудовали под скалодром. Рядом со спортивными площадками предусмотрели место для отдыха со столиками и стульями среди деревьев.

«Мы завершили большой проект – строительство Центрального парка. Мы очень хотели, чтобы весь парк стал и для жителей, и для гостей местом притяжения, куда хочется прийти в любое время и найти занятие по настроению, заняться спортом или просто побыть с семьей. Поэтому и весь парк, и спортивную зону сделали максимально разнообразной: здесь можно провести полноценную тренировку на свежем воздухе, сыграть в пинг-понг, оценить свои силы на скалодроме или отправиться на сквош. Для нас проект Центрального парка тоже своеобразный вызов. Он получился таким, как мы его задумали и станет украшением любимой Новой Боровой», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Центральный парк проходит через весь район, соединяя главную площадь и Школу Талантов. Его сделали открытым городским пространством, поэтому сюда могут приходить не только жители комплекса, но и гости.

При благоустройстве Центрального парка особый упор сделали на озеленение: его украсили сотни тщательно подобранных растений. Вдоль аллей на подступах к парку из разных точек Новой Боровой высадили более тысячи кустов сирени. В сезон цветения именно ее аромат будет сопровождать прогуливающихся по дороге в парк, куда, по задумке, можно будет попасть из любой точки жилого комплекса. Дополняют живую композицию злаковые вейники, обеспечивающие парку декоративность даже зимой.

Возле спортивной площадки застройщику удалось сохранить множество взрослых деревьев – вместе с новыми высаженными растениями они в будущем сформируют «зеленый щит» между спортивной зоной и жилой застройкой, а главным акцентом этой живой изгороди станет аллея красных дубов и сосен.

Центральный парк приобрел тот вид, который застройщик задумывал изначально. И он стал местом притяжения для всей семьи с несколькими вариантами отдыха: можно покататься на велосипеде, погулять, привести ребенка на площадку, заняться спортом или просто встретиться с друзьями в кафе.