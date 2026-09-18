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Экономика РБ


ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 3,5% ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ


13:16 21.09.2026

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Беларуси за восемь месяцев текущего года выросли почти на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом президенту Александру Лукашенко доложил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

Глава государства, открывая встречу, отметил, что таможня — это прежде всего бюджет, и подчеркнул, что, несмотря на определенные сложности, в этом плане удалось прибавить к уровню прошлого года. «Это хороший рост», — оценил Лукашенко, добавив, что хотел бы услышать о существующих проблемах.

Орловский уточнил, что положительная динамика сохраняется и в текущем месяце: если за восемь месяцев рост составил почти 3,5%, то в сентябре показатель находится на отметке 5,2%.

Президент также поставил перед главой ГТК вопросы о работе таможенной инфраструктуры на западном и восточном направлениях и о том, какие меры необходимы для повышения эффективности этой работы
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