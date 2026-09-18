|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 3,5% ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ
13:16 21.09.2026
Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Беларуси за восемь месяцев текущего года выросли почти на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом президенту Александру Лукашенко доложил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
Глава государства, открывая встречу, отметил, что таможня — это прежде всего бюджет, и подчеркнул, что, несмотря на определенные сложности, в этом плане удалось прибавить к уровню прошлого года. «Это хороший рост», — оценил Лукашенко, добавив, что хотел бы услышать о существующих проблемах.
Орловский уточнил, что положительная динамика сохраняется и в текущем месяце: если за восемь месяцев рост составил почти 3,5%, то в сентябре показатель находится на отметке 5,2%.
Президент также поставил перед главой ГТК вопросы о работе таможенной инфраструктуры на западном и восточном направлениях и о том, какие меры необходимы для повышения эффективности этой работы
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2026
Курсы в банках
на 21.09.2026
Конвертация в банках
на 21.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте