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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 19,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


13:07 21.09.2026

В январе-августе 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 19,6 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 045,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 608,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 29,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 274,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 857,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 41,9% от общего ввода по республике.
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