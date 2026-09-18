В январе-августе 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 19,6 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 045,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 608,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 29,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 274,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 857,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 41,9% от общего ввода по республике.