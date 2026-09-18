Авиакомпания Turkish Airlines возобновила регулярные рейсы между Стамбулом и Минском.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», сегодня ночью аэропорт принял первый самолет турецкого перевозчика, который приземлился в белорусской столице точно по расписанию. Это событие ознаменовало официальное возвращение авиакомпании на один из самых востребованных и популярных авиамаршрутов.

Помимо комфортных прямых перелетов в крупнейший мегаполис Турции, возобновление рейсов открывает для пассажиров широкие возможности для путешествий. Благодаря обширной маршрутной сети Turkish Airlines путешественники смогут использовать удобные стыковки по всему миру.

На первоначальном этапе полеты будут выполняться от 6 до 7 раз в неделю. Чтобы пассажиры могли гибко планировать свои поездки, в графике предусмотрены как ночные, так и дневные рейсы. Подробное расписание и актуальная стоимость билетов уже доступны на официальном сайте авиакомпании.