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Экономика РБ
ОКОЛО 180 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ С НАЧАЛА ГОДА
10:55 21.09.2026
С начала 2026 года в Беларусь прибыли 179 498 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список безвиза. Традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 437 667 жителей европейских стран. Из Латвии прибыли 456 862 иностранца, из Литвы — 726 329, а из Польши — 161 782. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 92 694 человека.
Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
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