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Экономика РБ


БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ГОРНОЙ ДОБЫЧИ


10:48 21.09.2026

На 31-й Центрально-Азиатской международной выставке Mining & Metals Central Asia 2026 в Алматы холдинг БЕЛАЗ успешно презентовал свои высокотехнологичные новинки и инновационные разработки для горнодобывающей отрасли, предложив решения для повышения рентабельности, безопасности и экологичности работ в карьерах и шахтах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, эффектно стилизованный под платформу самосвала стенд БЕЛАЗа с первых минут работы выставки привлек внимание специалистов, экспертов и гостей. Посетителям были представлены инновационные решения для горной промышленности: газомоторные, водородные, электрические, гибридные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 тонн, а также роботизированные карьерные машины. Особый интерес вызвали новейшие модели спецтехники для открытых горных работ и современная шахтная техника под собственным брендом «БЕЛАЗ» для подземной добычи. Главная цель этих разработок – сделать работу в карьерах и шахтах максимально рентабельной, безопасной и экологичной.

Делегация БЕЛАЗа приняла активное участие в обширной деловой программе отраслевого форума, насыщенной встречами и переговорами, заложив прочный фундамент для будущих взаимовыгодных связей. В этом году форум в выставочном комплексе «Атакент» объединил 533 компании из 28 стран мира.

Ярким интерактивным акцентом стенда стала VR-зона. Надев очки виртуальной реальности, гости могли мгновенно «перенестись» на действующий карьер, заглянуть в кабину самосвала и понаблюдать за сборкой карьерных самосвалов БЕЛАЗ на заводском конвейере.

Казахстан входит в число глобальных лидеров по добыче и экспорту полезных ископаемых, и белорусские карьерные машины здесь давно стали синонимом надежности. Сегодня на угольных разрезах и рудниках страны успешно работают БЕЛАЗы различных модификаций – от маневренных 30-тонников до машин грузоподъемностью 220 тонн.

Потенциал сотрудничества с предприятиями центральноазиатского региона огромен. Компания «БЕЛАЗ» нацелена не только на увеличение экспортных поставок техники и запчастей на рынки государств региона, но и на взаимовыгодную промышленную кооперацию в сфере машиностроения.
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