Сморгонский агрегатный завод весной 2027-го планирует начать серийное производство газонокосилки BELARUS 191ГС, разработанной в этом году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил директор предприятия Александр Гакуть.

«По расчетам специалистов ОАО «САЗ», потребность в косилке BELARUS 191ГС в нашей стране и граничащих с ней регионах России ожидается до 300 единиц в год. Потенциальные покупатели высказывали заинтересованность в ней на 36-й Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026», где выставлялась опытная модель. Именно там была достигнута договоренность об испытаниях в Партизанском районе Минска, во время которых агрегат хорошо зарекомендовал себя. Сейчас мы трудимся над опытной серией. Потом нам предстоит пройти сертификацию», — рассказал Александр Гакуть.

BELARUS 191ГС — тяжелый профессиональный райдер, созданный для обслуживания больших территорий в 1–2 га: парков, стадионов, усадьб. Как отметил руководитель предприятия, новинка мощнее предшественников, разворачивается на месте на 360 градусов и косит настолько чисто, что не требуется докашивания углов ручным триммером. Райдер работает со скоростью 16 км/ч, благодаря деке 157 см за час обрабатывает до 2 га газона, что в два раза быстрее, чем обычный мини-трактор с косилкой. Корпус косы, оснащенной тремя ножами, сварен из толстой стали, из-за чего не боится неровностей рельефа и ударов о камни, скрытые пни. Двухцилиндровый двигатель обладает принудительной фильтрацией и смазкой под давлением для работы на склонах.

кресло оператора оснащено подлокотниками и виброгашением, интуитивными рычагами управления. Мощные LED-фары позволяют работать в сумерках. Силовая дуга безопасности и ремень защищают оператора при случайном опрокидывании на сложных участках.