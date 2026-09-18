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Экономика РБ
ЕАБР: ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛА РОСТ ДО 1,9%, НО СОХРАНЯЕТ ШАНСЫ ПРЕВЫСИТЬ ГОДОВЫЕ ПРОГНОЗЫ
09:40 21.09.2026
Рост экономики Беларуси составил 1,9% в январе-августе 2026 г. после 2,1% в январе-июле.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, замедление связано с выравниванием сроков уборки зерна: расширение сельскохозяйственного производства замедлилось до 6,5% после 12,9%, - а также с охлаждением активности в промышленности и строительстве. Экономику поддерживает потребительский спрос. Розничный товарооборот вырос на 8,4% после 8,1%, чему способствует увеличение реальных располагаемых доходов на 8,1% за январь-июль.
«При отсутствии новых шоков рост экономики Беларуси может превысить наш прогноз и составить более 2% по итогам 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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