Александр Лукашенко 18 сентября совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области, где посетил молочно-товарный комплекс «Говяды», сообщает пресс-служба Главы государства.

На молочно-товарном комплексе «Говяды» Президенту доложили о мерах по нормализации ситуации с содержанием крупного рогатого скота. Отмечается, что недавно здесь удалось минимизировать падеж и улучшить обеспеченность кормами.

Александр Лукашенко детально расспросил о ситуации руководителя МТК № 1 Елену Мариуцэ и в целом дал положительную оценку ее работе. «Молодец. Она понимает, человек владеет полностью обстановкой», — сказал Президент. Тем не менее, обращаясь к недавно назначенному директору ОАО «Говяды-Агро» Алексею Ладнову, Глава государства потребовал навести жесткий порядок с зарплатами и дисциплиной. Он поручил руководству области взять ситуацию под контроль и обеспечить идеальное состояние комплекса к 7 ноября.

Завершая посещение хозяйства, Президент пояснил мотивы незапланированного визита. По его словам, инспектировать нужно не только успешные предприятия, но и проблемные участки.