Александр Лукашенко 18 сентября совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области, где посетил сельхозпредприятие «Говяды-Агро». Глава государства остался крайне недоволен качеством уборки льна на одном из полей хозяйства, сообщает пресс-служба Президента.

«Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать. Это такое теребление льна? Отвратительно», — заявил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что подобное состояние дел свидетельствует о недостатке дисциплины и отсутствии контроля со стороны местных властей. Он предупредил чиновников, что намерен и дальше посещать проблемные участки, и потребовал навести порядок в кратчайшие сроки.

В продолжение темы глава государства затронул вопросы технического обеспечения хозяйств. Президенту доложили, что «Говяды-Агро» нуждается в дополнительных энергонасыщенных тракторах и комбайнах.

Президент указал на связь между дисциплиной и техническим обеспечением аграриев

Александр Лукашенко отметил, что поставка новой техники не решит проблему, если в хозяйстве отсутствует элементарная технологическая дисциплина. По его словам, покупать тракторы за счет средств, которые не заработаны на земле, нецелесообразно.

«Покупай. Но что ты купишь за этот лен? Здесь дисциплины элементарной нет. Если нет технологии, зачем давать тракторы и комбайны?» — задал риторический вопрос Глава государства.

Он поручил перевести область на «военное положение» в вопросах организации работ и предупредил о персональной ответственности руководителей. Особое внимание было уделено культуре земледелия: поля не должны простаивать и зарастать травой.