Наблюдательный совет Парка высоких технологий под председательством премьер-министра Александра Турчина одобрил регистрацию 31 новой компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, это решение не просто количественное пополнение: оно наглядно демонстрирует сдвиг в структуре белорусского IT-бизнеса. Если раньше Парк ассоциировался преимущественно с заказной разработкой, то сегодня среди новых резидентов все громче звучат голоса «продуктовых» компаний, создающих собственные уникальные решения.

«Из тех компаний, которые к нам приходят, уже только малая доля работает как заказные, остальные – как продуктовые или смешанные. Это нас очень радует», - отметила начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова.

Много новых резидентов сфокусированы на сфере, где цена ошибки наиболее высока, – цифровом здравоохранении. Так, УП «КАРДИАН» займется разработкой и производством диагностической аппаратуры кардиологического профиля, объединяя аппаратную и программную обработку электрокардиосигналов. В свою очередь, ООО «ОМОП-ФОРИЯ» предложит рынку программные продукты в области биомедицинских данных, фармаконадзора и аналитики Real-World Evidence.

ПВТ традиционно силен в автоматизации, и новые резиденты подтверждают этот тренд. ЗАО «Миротек Инжиниринг» займется программно-аппаратными комплексами для автоматизации процессов обработки и упаковки в сельском хозяйстве. ООО «АТЗ Софтворкс» разработает MES-платформу для управления производственными процессами предприятий молочной промышленности. ООО «Найнсевен» сосредоточится на e-commerce-решениях для крупного ритейла, а ООО «Твикки Лаб» – на высоконагруженных системах видеокоммуникаций с применением машинного обучения.

Есть среди новичков место и креативным индустриям: ООО «ПЛАТУПУС ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ» работает над компьютерной игрой в жанре ко-оп экшен rogue-lite survival. Социальную миссию несет ООО «Первый семейный портал», создающее цифровую платформу для родителей, объединяющую каталог товаров, афишу мероприятий и сервисы специалистов. ООО «Левелпро» разрабатывает AI SaaS-платформу агрегатор нейросетей, а ООО «Вандэфул Медиа» совмещает разработку программного обеспечения для организации личного медицинского кабинета с заказной разработкой решений для учета автомобильных запчастей.

Одним из важных пунктов повестки заседания стало включение в перечень видов деятельности ПВТ аддитивных технологий. Как подчеркнул Александр Турчин, это не просто дань моде, а необходимость: «Еще одна важная тема – включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Не можем обойтись и без криптосферы. Фактически каждое заседание Набсовета так или иначе с этим связано».

Анна Рябова пояснила, что 3D-печать – это не только «железо», но и сложный софт. «Аддитивные технологии – очень ценный инструмент, адаптированный под инновационное производство. Под него пишется софт, закладываются программы, позволяющие апробировать совершенно новые техпроцессы», – отметила она.

Финансово-технологический сектор демонстрирует взрывную динамику. Первый заместитель начальника Секретариата Набсовета Дмитрий Калечиц сообщил, что все ключевые показатели крипторезидентов – выручка, экспорт, оборот и налоги – выросли более чем в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Наблюдательный совет расширил перечень аудиторских компаний, имеющих право работать с крипторезидентами, с двух до семи. Кроме того, увеличиваются требования к ежегодным отчетам: теперь они должны включать сведения о соответствии бизнес-процессов законодательству. Важным шагом также станет интеграция крипторезидентов с автоматизированной системой обработки инцидентов Национального банка для борьбы с кибермошенничеством.

Отдельной темой заседания стала поддержка стартап-движения. Анна Рябова напомнила о прошедшем форуме Space Day, собравшем почти 2 тысячи молодых инициативных участников. «Форум нашел просто великолепную поддержку. Мы вручили гранты тем, кого отобрал Секретариат по поручению Наблюдательного совета. Получен самый позитивный отклик», – подчеркнула она.

Главная интрига – грядущие институциональные новации. «В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке приходится адаптировать требования. Мы уже выходим на принятие указа по ПВТ. Сейчас он проходит апробацию среди госорганов, поэтому скоро мы предложим общественности новации в нашей институции», – анонсировала Анна Рябова.

ПВТ не просто наращивает численность, а качественно меняет ландшафт, внедряя промышленные инновации, укрепляя криптоинфраструктуру и готовясь к законодательному обновлению.