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Экономика РБ


МТС РАСШИРИЛ ТЕРРИТОРИЮ 5G-РОУМИНГА ДО 50 НАПРАВЛЕНИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ


14:27 18.09.2026

МТС увеличил покрытие 5G-роуминга до 50 стран и территорий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, юбилейным, 50-м по счету направлением выступила Россия. Таким образом, роуминговая сеть 5G в МТС стала крупнейшей в стране: интернет нового поколения работает у 68 операторов по всему миру.

Пятое поколение связи доступно абонентам МТС в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Северной Америке и Карибском бассейне. Среди новых направлений, помимо России, — США, Канада, Франция, Чехия, Швеция, Ирландия, Мальта, Вьетнам, Гонконг, Бахрейн, Кувейт, Шри-Ланка и Египет.

Для использования 5G за рубежом достаточно устройства с поддержкой технологии — все необходимые услуги по умолчанию встроены в актуальные тарифы. В России дополнительно по приезде необходимо снять 24-часовую блокировку передачи данных, пройдя верификацию через капчу или номер телефона. В поездках абонентам доступны интернет-пакеты от 1 до 10 Гб трафика, «Unlim за границей» и комфортные интервальные тарифы. Подробную информацию по направлениям можно найти в специальном разделе на официальном сайте.

Причем 5G-роуминг МТС работает в обе стороны. Белорусы могут пользоваться пятым поколением за границей, а гости страны — в сети МТС. Сегодня 5G-интернет получают абоненты 59 зарубежных операторов из 42 государств и территорий. Домашняя сеть развернута на площади более 400 квадратных километров в пяти городах страны. Инфраструктурный доступ обеспечивает компания beCloud. Подробнее о 5G в МТС можно узнать здесь.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
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