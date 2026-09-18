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Экономика РБ


ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НЕ УСМАТРИВАЕТСЯ. ИТОГИ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ СНОПКОВА С БИЗНЕСОМ


13:30 18.09.2026

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков провел очередную рабочую встречу в рамках серии мероприятий с бизнесом по вопросам насыщения внутреннего рынка и ценовой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

В диалоге участвовали представители МАРТ, Минстройархитектуры, основные производители стройматериалов, импортеры и организации торговли, занимающие основную долю на потребительском рынке стройматериалов, а также запасных частей к автомобилям.

Ключевая тема диалога - текущая динамика потребительских цен в условиях отмены ценового регулирования, ситуация на рынке и аналитическая работа государственных органов.

Участники встречи констатировали, что ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Предпосылок для роста розничных цен не усматривается.

При этом торговые сети и импортеры предупреждены о возможном возобновлении ценового регулирования при появлении признаков необоснованного роста цен или усилении давления внешних факторов.

МАРТ совместно с МНС поручено усовершенствовать аналитическую систему анализа ценовой ситуации с определением причин и обоснованности роста розничных цен.
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