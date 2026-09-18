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Экономика РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА СХЕМУ УКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ВВОЗЕ ГРУЗОВИКОВ


13:28 18.09.2026

Преступную схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе в Беларусь грузовых транспортных средств выявили сотрудники Оперативной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, преступную схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе в Беларусь грузовых транспортных средств выявили сотрудники Оперативной таможни. Нанесенный государству ущерб составил более 470 тыс. белорусских рублей.

Организовал преступную деятельность белорусский субъект хозяйствования, который воспользовался преимуществом по освобождению от уплаты утилизационного сбора (Указ Главы государства Nº 155). На льготных условиях он ввез 10 грузовиков.

В последующем нарушил установленное условие по использованию транспортных средств в международных автомобильных перевозках и передал их другому субъекту хозяйствования.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в счет возмещения ущерба в полном объеме Оперативной таможней изьяты транспортные средства фирмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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