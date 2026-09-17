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Экономика РБ


ЛИДЧАНИН ПОТРАТИЛ НА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ СОБРАННЫЕ С ДАЧНИКОВ ДЕНЬГИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


12:05 18.09.2026

Лидским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства присвоения и растраты имущества в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Гродненской области, по данным следствия, 35-летний мужчина являлся членом садоводческого товарищества и материально-ответственным лицом за сбор средств за подключение новых собственников к трансформаторной подстанции. В период с 2024 года по 2026 год он получил от граждан деньги, предназначенные для оплаты расходов товарищества.

Средства должны были идти на обеспечение электроснабжения, модернизацию и расширение распределительной сети. Однако, полученные деньги мужчина обратил в свою пользу и потратил на личные нужды.

Общая сумма ущерба превысила 18,5 тысячи белорусских рублей.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по результатам расследования.
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