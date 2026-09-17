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Экономика РБ


ЭКСПЕРТЫ DOMAIN.BY РАССКАЗАЛИ, КАК СОХРАНИТЬ ДОМЕННОЕ ИМЯ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ БИЗНЕСА


12:01 18.09.2026

Трансформация компании - будь то слияние, разделение или реструктуризация - обычный этап развития бизнеса. Однако во время юридических изменений важно своевременно защитить цифровые активы предприятия, включая его корпоративный веб-адрес.

Специалисты первого белорусского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера Domain.by поделились рекомендациями, как безопасно передать права на домен правопреемнику и избежать сбоев в работе сайта и почты.

Почему домен могут аннулировать?

Распространённое заблуждение среди предпринимателей - уверенность в том, что при реорганизации или закрытии юрлица права на интернет-адрес переходят к новым владельцам автоматически. На деле процедура строго регламентирована законодательством и требует активных действий от текущего администратора.

Специалисты обращают внимание на пункт 26 Инструкции Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь О регистрации доменных имён в национальной доменной зоне, который устанавливает правила прекращения договора при закрытии юридического лица:

"Если в период срока действия договора на регистрацию регистрирующим органом принято решение о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из этого регистра владельца домена (юридического лица или индивидуального предпринимателя) в связи с ликвидацией (прекращением деятельности), обязательства регистратора по договору на регистрацию с таким владельцем домена прекращаются, а запись о регистрации доменного имени регистратором аннулируется.

Это означает, что сразу после фиксации ликвидации в ЕГР домен удаляется из реестра. Для действующего бизнеса это главный сигнал: переоформление необходимо завершить до момента официального исключения компании из реестра.

«Передача прав на домен при реорганизации или изменении структуры бизнеса - это стандартная процедура, если позаботиться о ней заранее. Главное - провести переоформление до того, как реорганизуемое юридическое лицо будет официально исключено из ЕГР. Наша команда всегда готова проконсультировать клиентов на каждом этапе и помочь сохранить ценный цифровой адрес компании или индивидуального предпринимателя», - отмечает руководитель проекта Domain.by Инна Саванович.

Пошаговый алгоритм для сохранения домена

Чтобы передача прав прошла безопасно и без технических пауз, специалисты Domain.by рекомендуют следовать простой инструкции:

1. Заранее определите правопреемника. Выберите юрлицо, ИП или физическое лицо, к которому перейдут права на администрирование домена.

2. Подготовьте пакет документов. Заполните и подпишите заявление на уступку прав по форме регистратора.

3. Подайте заявку до завершения реорганизации. Передайте документы регистратору до официального исключения текущего юрлица из ЕГР.

4. Заключите новый договор. Оформите соглашение на нового владельца для непрерывной работы сервисов.

Своевременная передача прав позволяет сохранить поисковые позиции, наработанный трафик и предотвращает сбои в работе веб-ресурсов и корпоративной почты.

О Domain.by

Domain.by (ООО «Открытый контакт») - хостинг-провайдер и первый регистратор доменных имён в Республике Беларусь. Проект предоставляет полный спектр цифровых решений: регистрацию доменов в зонах .BY, .БЕЛ и международных реестрах, надёжный веб-хостинг, SSL-сертификаты и сопутствующие сервисы. Компания обеспечивает высокий уровень безопасности, квалифицированную техподдержку и удобные инструменты управления для бизнеса любого масштаба.
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