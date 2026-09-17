В Беларуси на 18 сентября намолочено 9,25 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,436 млн.тонн, Гродненская – 1,846 млн. тонн, Брестская – 1,680 млн.тонн, Гомельская – 1,094 млн.тонн, Могилевская – 1,219 мдн.тонн, Витебская – 975 тыс.тонн.

Запахано под сев озимых зерновых 1 млн 33 тыс.га., что составляет 69% от плана в 1 млн. 500 тыс.га. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 613 тыс.га., что составляет 41% от плана, все области идут темпами, превышающими прошлогодние.

Кукуруза на силос убрана с 32% площадей, что составляет 307 тыс. га.

Заготовлено: сена 596 тыс.тонн — 83% от плана, сенажа — 12 млн 721 тыс.тонн, что составляет 89% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн., силоса — 6 млн 305 тыс.тонн, что составляет 31% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн, травяных кормов — 5 млн 589 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 55% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 311 т.т.д.в., что составляет 181% к плану.

Сахарная свекла убрана с площади 28 тыс. га, что составляет 26% от плана в 109 тыс.га. Накопано 1 млн 251 тыс.тонн корнеплода средней урожайностью 443 ц/га.

В разрезе областей/тысяч тонн: Брестская - 159, Витебская - 8, Гродненская - 426, Минская - 543, Могилевская - 114.

Картофель убран с 28% площадей страны, что составляет более 6 тыс.га от плана в 22 тыс.га. Накопано картофеля 212 тыс.т средней урожайностью 340 ц/га.

В разрезе областей/ тысяч тонн: Брестская - 28, Витебская - 17, Гомельская - 26, Гродненская - 19, Минская - 51, Могилевская - 69.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 44 тысячи тонн. Засеянные площади составляют почти 3 тысячи гектаров, уже убрано 36%.