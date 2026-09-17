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Экономика РБ


МТС ОТКРЫВАЕТ НАБОР В ШКОЛУ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ


10:42 18.09.2026

МТС открывает осенний набор в бесплатную онлайн-школу цифровой грамотности #НаучиСвоихБлизких.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проект призван помочь старшему поколению уверенно войти в цифровой мир. Занятия начнутся в октябре, регистрация уже открыта.

Сентябрь традиционно ассоциируется с началом учебного года. МТС предлагает взглянуть на эту традицию шире: если дети идут в школу за новыми знаниями, то почему бы их бабушкам и дедушкам не сделать то же самое — только вместо букваря и тетрадей у них будут мессенджеры, геосервисы и ИИ.

Для новичков и для «продвинутых»

Программа обучения построена с учетом первоначального уровня знаний. Базовый курс рассчитан на тех, кто только начинает знакомство со смартфоном: слушатели научатся управлять устройством, создавать электронную почту, пользоваться браузером и мессенджерами, а также узнают главные правила безопасного поведения в сети. Продвинутый уровень, напротив, предназначен для тех, кто уже чувствует себя увереннее и хочет расширить горизонты: в программе — оплата коммунальных услуг, заказ продуктов и лекарств, запись к врачу, построение маршрутов в геосервисах, создание заявок в 115.бел, а также работа с ИИ.

Каждый курс включает 10 онлайн-занятий. Вебинары сочетают лекционную часть, практические задания и дополнительные видеоматериалы, которые позволяют закрепить пройденное в удобном темпе. Занятия ведет подготовленный специалист, а помогать слушателям могут дети и внуки. Именно в этом и заключается идея проекта: учиться вместе, подсказывая и поддерживая.

Бесплатно и из любой точки страны

Участие в проекте абсолютно бесплатное. Обучение проходит дистанционно, что делает курс доступным для жителей больших городов и небольших поселков — достаточно устройства с интернетом и желания учиться.

Учиться можно с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Все, кто успешно завершит программу, получат сертификат от МТС, подтверждающий приобретенные цифровые навыки.
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