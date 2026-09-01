По итогам 8 месяцев все отрасли Беларуси внесли положительный вклад в общий экономический результат, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как ранее сообщил Национальный статистический комитет, в январе-августе текущего года ВВП вырос на 1,9 % и составил 209,1 млрд рублей.

Лидерами по вкладу и темпам роста валовой добавленной стоимости являются сельское хозяйство, информация и связь, транспорт и торговля.

В сельском хозяйстве по итогам восьми месяцев темп производства продукции составил 106,5%. Замедление по сравнению с прошлым месяцем связано с выравниванием темпов уборочной компании зерновых. Динамика в растениеводстве обеспечена в основном ростом намолота рапса в 1,5 раза, в животноводстве – увеличением объемов производства продукции, в том числе за счет роста продуктивности животных.

Результаты в IT-сфере (темп роста ВДС – 104,4%) обеспечены ростом численности работников и количества заказов.

В транспортной отрасли устойчиво прибавляют пассажиро- и грузооборот – «плюс» 7,6% и 2,7% соответственно.

Розничный товарооборот увеличился на 8,4%, чему способствовал рост реальных доходов населения по итогам января–июля – на 8,1%. В оптовой торговле также отмечается положительная динамика – темп 100,2%.

По итогам января-августа в «зеленой зоне» закрепилась промышленность: темп промпроизводства составил 100,2%. При этом продукция идет на прилавки, а не на склады: на 1 сентября 2026 г. стоимость запасов составила 75,9% к среднемесячному объему производства, что на 4,6 п.п. ниже уровня прошлого года. Как следствие, растут рентабельность продаж, чистая прибыль и уровень оплаты труда в отрасли.

За 8 месяцев введено в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья, в том числе с господдержкой – около 275 тыс. кв. метров.

Инвестиций в основной капитал – «плюс» 3,1 %. Предприятия продолжают наращивать расходы на свое технологическое обновление и приобретение оборудования – темп 105,8%.

Экспорт товаров и услуг в январе–июле 2026 г. (по методологии платежного баланса) на 14,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В географической структуре зафиксировано укрепление позиций на рынках СНГ (рост на 23%) и стран «дальней дуги» (в 1,4 раза). Основной драйвер – услуги: в январе–июле 2026 г. рост на 24,7%. Как результат, итоговое сальдо внешней торговли сложилось положительным.

Эффективная работа экономики позволила обеспечить высокий уровень зарплаты – в январе-июле порядка 2960 рублей. Средний размер пенсии по возрасту превысил 1060 рублей.