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Экономика РБ


ОБОРОТ БЕЛОРУССКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ С НАЧАЛА ГОДА ПРЕВЫСИЛ BR11 МЛРД.


12:47 17.09.2026

За январь-август 2026 г. на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи проведено более 2,3 тыс торговых сессий, общая сумма заключенных сделок – около 11,5 млрд руб.

Как сообщили ЭКОПРСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, экспортные биржевые сделки выросли на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 4,25 млрд руб. Самыми востребованными белорусскими товарами за рубежом стали мясо-молочная продукция, пиломатериалы и льняное волокно. На внутреннем рынке чаще всего торговали черными металлами, круглыми лесоматериалами, шротами масличных, мясной продукцией, средствами защиты растений, удобрениями и кормовыми добавками.

Объем биржевых сделок с продукцией белорусского производства вырос на 13 % и составил 8 млрд руб. Удельный вес отечественных товаров в общем объеме торгов достиг 70 %.

Экономический эффект для белорусских участников – как при закупках, так и при экспорте – составил порядка 398 млн руб.

В августе 2026 г. к биржевым торгам присоединились 345 новых компаний (258 резидентов и 87 нерезидентов). Всего на 31 августа аккредитованы 40 494 компании, в том числе 9 715 нерезидентов из 83 стран.
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