Крупная сеть Zaryadka открыла зарядный дискаунтер на улице Семашко, 8 рядом с 9-й городской клинической больницей, автошколой ДОСААФ и автодромом ГАИ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, стоимость зарядки здесь почти на 30% ниже обычного – всего 48 копеек за кВт•ч.

Зарядный дискаунтер находится на территории больницы, но со свободным заездом для всех желающих. Новый хаб разнесен на две локации: первая размещена у здания 10-го корпуса рядом с дорогой, вторая – рядом с 20-м корпусом за главным зданием.

В зарядный дискаунтер входит 4 зарядные станции. Так, у 10-корпуса оборудована быстрая станция мощностью 160 кВт и одна менее «торопливая» – на 40 кВт. Рядом с 20-м корпусом больницы установлены две ЭЗС на 40 кВт каждая.

На всех станциях можно заряжаться по льготному тарифу, который действует круглосуточно. До 1 ноября он составляет всего 0,48 рубля за кВт•ч (против 0,73 рубля на обычных станциях). Представители сети объясняют это социальной миссией – выразить благодарность медработникам и поддержать пациентов.

«Для нас это уже второй зарядный дискаунтер, но первый в пределах МКАД. Если на Промышленной мы больше ориентируемся на тех, кто живет или работает в Партизанском и Заводском районах, то сейчас мы открыли хаб в первую очередь для работников и пациентов больницы, поэтому решили поддержать их льготным тарифом. И хотя станции находятся на территории больницы, каждый может заехать и зарядиться в любое время по льготной цене, которая даже ниже ночного тарифа», – отмечают в сети Zaryadka.

Для зарядки нужно установить приложение Zaryadka, пройти регистрацию и пополнить баланс. После этого надо лишь подключить коннектор и активировать сессию в приложении.

Cеть Zaryadka насчитывает около 100 станций по всей Беларуси, с наибольшей концентрацией в Минске. Один из крупнейших проектов — мега-хаб в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk, где установлено 16 ЭЗС суммарной мощностью 1,3 МВт, способных одновременно заряжать 22 электромобиля. Параллельно оператор расширяет инфраструктуру в регионах и вдоль загруженных трасс.