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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» ЗА 2025 ГОД
12:33 17.09.2026
В Беларуси определены победители Национального конкурса «Предприниматель года» за 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Всего на конкурс было подано 483 заявки. При определении победителей учитывались такие показатели, как выручка от реализации продукции, рентабельность продаж, экспорт товаров и услуг, сумма уплаченных налогов, дополнительно созданные рабочие места и иные.
В итоге определено 33 победителя в 5 номинациях: "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг", "Эффективный индивидуальный бизнес".
Кроме того, звания "Ганаровы прадпрымальнiк" удостоены три организации, признанные победителями Национального конкурса второй год подряд.
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