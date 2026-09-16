В Беларуси определены победители Национального конкурса «Предприниматель года» за 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Всего на конкурс было подано 483 заявки. При определении победителей учитывались такие показатели, как выручка от реализации продукции, рентабельность продаж, экспорт товаров и услуг, сумма уплаченных налогов, дополнительно созданные рабочие места и иные.

В итоге определено 33 победителя в 5 номинациях: "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг", "Эффективный индивидуальный бизнес".

Кроме того, звания "Ганаровы прадпрымальнiк" удостоены три организации, признанные победителями Национального конкурса второй год подряд.