Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь–август 2026 года в текущих ценах составил 209,1 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,9% больше к уровню января–августа 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – августе 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113%.

При анализе текущей динамики экономисты также обращают внимание на временные колебания в аграрном комплексе. Так, смещение сроков уборки зерна и рапса в 2026 году относительно 2025 года повлияло на динамику валовой добавленной стоимости и валового внутреннего продукта.