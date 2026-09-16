За минувшие сутки в органы внутренних дел поступило свыше 400 заявлений от граждан, столкнувшихся с телефонными мошенниками, сообщает Telegram-канал МВД.

Благодаря оперативной реакции правоохранителей и бдительности самих жителей республики подавляющее большинство этих преступлений удалось предотвратить.

Тем не менее злоумышленникам удалось довести до конца 34 киберпреступления. Для оперативного реагирования и защиты сбережений граждан Отдел организации обработки мошеннических операций МВД развернул масштабную техническую работу. Специалисты инициировали блокировку 11 фишинговых интернет-ресурсов, которые копировали интерфейсы настоящих банков, торговых площадок и онлайн-сервисов.

Параллельно с закрытием фальшивых сайтов милиция перекрыла финансовые каналы злоумышленников. Была заблокирована возможность переводов в адрес 120 иностранных платежных реквизитов, а также приостановлены расходные операции по 75 счетам внутри страны.

Помимо блокировки виртуальных транзакций, оперативники нанесли удар по физической сети пособников аферистов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали трех курьеров, работавших на телефонных мошенников.

Анализ оперативной обстановки показывает, что самыми распространенными схемами остаются обман при покупке товаров в интернете и вишинг — звонки от имени лжедолжностных лиц. Чуть реже, но всё еще регулярно фиксируются хищения через социальные сети и мошенничества при аренде жилья