С начала года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) аккредитовала для участия в биржевых торгах 387 компаний из 64 регионов Российской Федерации. Большинство из них – представители бизнеса из Московской, Ленинградской, Смоленской, Брянской и Свердловской областей. Общее же количество российских пользователей белорусской биржевой площадки превысило 5300, что составляет более половины иностранных клиентов БУТБ.

Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности биржи Ярослав Ковальчук, выступая в секции «Экспорт продукции АПК на рынки приоритетных стран» в рамках деловой программы 41-й специализированной выставки-форума «Меновой двор», которая проходит 16-18 сентября в Оренбурге, передает пресс-служба БУТБ.

«Интерес российского бизнеса к биржевому рынку Республики Беларусь проявляется не только в постоянном расширении круга участников, но и в росте объемов сделок. По итогам января-августа этот показатель увеличился на 22%, вплотную приблизившись к миллиарду долларов в эквиваленте. При этом свыше 80% биржевого товарооборота российских компаний пришлось на продукцию сельского хозяйства. В основном это были закупки белорусского сливочного масла, сухого молока, мясопродуктов и льняного волокна», – рассказал Ярослав Ковальчук.

Говоря о сотрудничестве Беларуси и Оренбургской области в сфере биржевой торговли, представитель БУТБ отметил высокую положительную динамику товарооборота и активный приток новых участников из этого региона.

«По сравнению с январем-августом прошлого года оренбургские компании в 12 раз нарастили сумму биржевых сделок на нашей платформе. Ключевую роль в этом сыграл выход на торги крупного производителя листового проката из Оренбургской области, который воспользовался биржевым механизмом для реализации своей продукции в Беларуси. Считаю это наглядным примером практической пользы биржи как инструмента развития и укрепления торгово-экономических отношений с регионами России», – подчеркнул начальник управления ВЭД БУТБ.

По состоянию на 16.09.2026 на БУТБ были аккредитованы 18 субъектов хозяйствования Оренбургской области. В Беларусь через биржу поставлялись изделия из черных металлов, а в Оренбургскую область – пиломатериалы хвойных пород.