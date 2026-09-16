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Экономика РБ


МТС ЗАПУСКАЕТ КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ СТАРТАП-КОМАНД ПО СОЗДАНИЮ ГОЛОСОВЫХ ИИ-АГЕНТОВ


09:36 17.09.2026

Компания МТС, Парк высоких технологий и общественное объединение StartUp Space запускают корпоративный акселератор для стартап-команд, разрабатывающих голосовых ИИ-агентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, отбор пройдет в 7 городах Беларуси, а победитель перейдет от проекта к реальной работе с МТС.

Акселератор Space CorpAcc with МТС — принципиально новый формат, выросший из Space Hackathon with МТС, который проводится с 2023 года. Участники смогут подготовить продукт к запуску и пилотированию, получить доступ к экспертизе МТС, еженедельным лекциям, индивидуальным консультациям с менторами, промежуточным питчингам и закрепленному трекеру. Участвовать могут команды на стадии идеи, а также те, у кого уже есть MVP или проработанная технология.

Акселератор предусматривает два трека на выбор:

1. ИИ-агент для обработки входящих звонков. Продукт должен помогать не пропускать важные обращения, экономить время на разборе звонков и обеспечивать профессиональное общение с каждым звонящим.

2. ИИ-агент для фиксации договоренностей в телефонных разговорах. Продукт должен помогать структурировать данные по каждому клиенту, экономить время на ручной записи и не терять важное в потоке звонков.

Отбор пройдет в формате хакатонов: у команд будет три дня, чтобы проработать идеи и подготовить их к презентации. По его итогам сильнейшие команды попадут в акселерационный этап, где в течение месяца предстоит дорабатывать и совершенствовать проекты вместе с экспертами, менторами и представителями МТС. В финале каждая команда представит свое решение — победители смогут перейти от проекта к реальной работе с компанией.

Расписание отборочных этапов:

• 6-8 октября — Витебский государственный технологический университет (Витебск), Полесский государственный университет (Пинск), Полоцкий государственный университет (Полоцк).

• 9-11 октября — Белорусско-Российский университет (Могилев), Гомельский государственный университет (Гомель), Гродненский государственный университет (Гродно).

• 13-15 октября — Белорусский государственный университет (Минск).

Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Последний день регистрации — 5 октября.
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