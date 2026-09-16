ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ ОБНОВЛЕННОГО ГОРОДСКОГО КРОССОВЕРА BELGEE X50


09:26 17.09.2026

В Беларуси стартовали продажи обновленного городского кроссовера BELGEE X50, сообщает Telegram-канал производителя.

Популярный автомобиль вернулся на рынок в новом исполнении, сохранив свои практичные габариты и любимый формат, но получив при этом полностью понятную и надежную техническую начинку.

Под капотом новинки теперь установлен проверенный временем атмосферный двигатель объемом 1.5 литра мощностью 122 л.с., который работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Такое сочетание гарантирует плавность хода в городском потоке, предсказуемость на трассе и экономичный расход топлива — всего 7,2 литра на 100 км.

Комфорт внутри и привлекательный вид снаружи обеспечивает лаконичный дизайн в сочетании с практичным салоном. Покупателей встретят сиденья из качественной экокожи, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и зимний пакет с подогревами для холодных дней. Автомобиль уже доступен в четырех цветах: кристально-белом, серебристом, сером и голубом металлике.

За уверенность в пути отвечает современный комплекс безопасности. Кроссовер оборудован системой курсовой устойчивости (ESC), ассистентом помощи при старте в гору, а также камерой заднего вида и парктрониками, которые облегчают маневрирование в стесненных городских условиях.

Приобрести новинку можно у официальных дилеров, где автомобиль уже доступен для тест-драйва. Стоимость обновленного BELGEE X50 стартует от 54 900 белорусских рублей с учетом выгоды по программе лояльного трейд-ин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2026
валюта курс
EUR 3.4879
USD 3.0228
RUB 3.6018
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4867 -0.0038
USD 3.0228 -0.0058
RUB 3.6018 +0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4830
USD 3.0150 3.0230
RUB 3.4215 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1550
EUR/RUB 98.1000 101.8000
USD/RUB 84.8000 88.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте