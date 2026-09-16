В Беларуси стартовали продажи обновленного городского кроссовера BELGEE X50, сообщает Telegram-канал производителя.

Популярный автомобиль вернулся на рынок в новом исполнении, сохранив свои практичные габариты и любимый формат, но получив при этом полностью понятную и надежную техническую начинку.

Под капотом новинки теперь установлен проверенный временем атмосферный двигатель объемом 1.5 литра мощностью 122 л.с., который работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Такое сочетание гарантирует плавность хода в городском потоке, предсказуемость на трассе и экономичный расход топлива — всего 7,2 литра на 100 км.

Комфорт внутри и привлекательный вид снаружи обеспечивает лаконичный дизайн в сочетании с практичным салоном. Покупателей встретят сиденья из качественной экокожи, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и зимний пакет с подогревами для холодных дней. Автомобиль уже доступен в четырех цветах: кристально-белом, серебристом, сером и голубом металлике.

За уверенность в пути отвечает современный комплекс безопасности. Кроссовер оборудован системой курсовой устойчивости (ESC), ассистентом помощи при старте в гору, а также камерой заднего вида и парктрониками, которые облегчают маневрирование в стесненных городских условиях.

Приобрести новинку можно у официальных дилеров, где автомобиль уже доступен для тест-драйва. Стоимость обновленного BELGEE X50 стартует от 54 900 белорусских рублей с учетом выгоды по программе лояльного трейд-ин.