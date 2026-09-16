Розничный товарооборот в Беларуси в январе – августе 2026 г. составил 75,5 млрд. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 34,2 рубля против 31,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в январе – августе 2026 г. составил 72,7 млрд. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – августе 2026 г. составил 121,1 млрд. рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2026 г. составил 5,3 млрд. рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.