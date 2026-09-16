ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,4%


09:03 17.09.2026

Розничный товарооборот в Беларуси в январе – августе 2026 г. составил 75,5 млрд. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 34,2 рубля против 31,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в январе – августе 2026 г. составил 72,7 млрд. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – августе 2026 г. составил 121,1 млрд. рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2026 г. составил 5,3 млрд. рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2026
валюта курс
EUR 3.4879
USD 3.0228
RUB 3.6018
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4867 -0.0038
USD 3.0228 -0.0058
RUB 3.6018 +0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4830
USD 3.0150 3.0230
RUB 3.4215 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1550
EUR/RUB 98.1000 101.8000
USD/RUB 84.8000 88.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте