В январе-августе 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 146 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января – августа 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 7.5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 1,6%.