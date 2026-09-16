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Экономика РБ


ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОСТАВИЛ BR146 МЛРД


15:16 16.09.2026

В январе-августе 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 146 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января – августа 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 7.5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 1,6%.
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