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Экономика РБ
ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ БЕЛОРУССКИХ СТРОИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКИХ ПРОЕКТАХ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ У ТУРЧИНА
14:19 16.09.2026
Премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам экспорта строительных услуг, сообщает пресс-служба Правительства.
В частности, рассматривались механизмы участия белорусских строительных организаций в реализации строительных проектов на территории Российской Федерации, а также вопросы их экономической эффективности.
"Мы, как и договаривались, рассмотрим вопросы экспорта строительных услуг, прежде всего в Российскую Федерацию. Для себя самое главное - понимать экономический смысл всех этих действий. Уровень белорусских материалов - это тоже правильная тема, но это может быть даже вторично. Первично мы должны понимать, что мы на этом зарабатываем, что зарабатывает страна", - отметил Александр Турчин.
К обсуждению были приглашены представители профильных министерств и банковского сектора.
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