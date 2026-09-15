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Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 2,7%
13:09 16.09.2026
В Беларуси грузооборот транспорта в январе-августе 2026 г. составил 48 583,5 млн. тонно-километров, или 102,7% к соответствующему периоду 2025 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – августе 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 19 262,4 млн. пассажиро-километров, или 107,6% к соответствующему периоду 2025 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1087,3 млн. человек, или 99,99% к январю – августу 2025 г.
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