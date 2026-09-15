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Экономика РБ
ПРОКУРАТУРА МОГИЛЕВА ОТМЕНИЛА ТРИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК ПРЕДПРИЯТИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 4 МЛН РУБЛЕЙ
12:54 16.09.2026
Прокуратура г.Могилева в ходе мониторинга электронной торговой площадки установила нарушения законодательства при проведении трех процедур закупок за счет собственных средств на сумму более 4 млн рублей в двух организациях города.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Могилевский области, установлено, что одной из организаций при проведении открытого конкурса в документации, размещенной на электронной торговой площадке, к участникам не предъявлены обязательные требования, в том числе об отсутствии фактов привлечения к административной ответственности, не снятой и не погашенной в установленном порядке судимости за совершение ряда преступлений.
В другом случае строительной организацией при проведении двух открытых конкурсов на закупку оборудования и материалов в документации не указаны условия допуска товаров иностранного происхождения.
В результате допущенных нарушений потенциальные участники не проинформированы о предъявляемых к ним требованиях.
По итогам проверки прокуратура г.Могилева в адрес руководителей организаций вынесла предписания, в которых потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения.
Акты прокурорского надзора исполнены в полном объеме – три процедуры закупки на сумму свыше 4 млн рублей отменены, при объявлении новых процедур закупок нарушения требований законодательства устранены.
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