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Экономика РБ


ПРОКУРАТУРА МОГИЛЕВА ОТМЕНИЛА ТРИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК ПРЕДПРИЯТИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 4 МЛН РУБЛЕЙ


12:54 16.09.2026

Прокуратура г.Могилева в ходе мониторинга электронной торговой площадки установила нарушения законодательства при проведении трех процедур закупок за счет собственных средств на сумму более 4 млн рублей в двух организациях города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Могилевский области, установлено, что одной из организаций при проведении открытого конкурса в документации, размещенной на электронной торговой площадке, к участникам не предъявлены обязательные требования, в том числе об отсутствии фактов привлечения к административной ответственности, не снятой и не погашенной в установленном порядке судимости за совершение ряда преступлений.

В другом случае строительной организацией при проведении двух открытых конкурсов на закупку оборудования и материалов в документации не указаны условия допуска товаров иностранного происхождения.

В результате допущенных нарушений потенциальные участники не проинформированы о предъявляемых к ним требованиях.

По итогам проверки прокуратура г.Могилева в адрес руководителей организаций вынесла предписания, в которых потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения.

Акты прокурорского надзора исполнены в полном объеме – три процедуры закупки на сумму свыше 4 млн рублей отменены, при объявлении новых процедур закупок нарушения требований законодательства устранены.
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