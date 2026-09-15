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Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ ПРОСРОЧЕННЫЕ ТОВАРЫ И НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ БРЕСТА
11:37 16.09.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило многочисленные нарушения в ходе проверки объектов торговли и бытового обслуживания в Бресте. Соблюдение правил торговли в городе проверила первый замминистра Наталья Василевская
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе мониторинга коммерческого сектора жесткие меры реагирования были приняты в отношении ряда локальных операторов услуг и ритейла. В частности, в магазине № 11 «Яблонька» ТПУКП «Плодоовощ» зафиксированы факты реализации продукции с истекшими сроками годности.
Нарушения законодательства о защите прав потребителей и требований к оформлению обязательной информации также установлены на объектах бытового обслуживания: ООО «Буг-Поль» (химчистка одежды), ОАО «Брестрайбытсервис» (мастерская по ремонту и пошиву одежды), ИП Загольский Д.Ф. (ювелирная мастерская)
В отношении всех субъектов хозяйствования, допустивших несоблюдение стандартов работы с потребителями, выданы предписания. Нарушения оперативно устранены под контролем ведомства.
Параллельно с экономическим блоком визита Наталья Василевская приняла участие в общественно-политических мероприятиях региона, выступив на диалоговой площадке в Брестском колледже сферы обслуживания в преддверии Дня народного единства.
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