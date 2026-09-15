Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 104%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 101,1% и 103,8% соответственно, промежуточные товары – 100% и 105,7%, потребительские товары – 100% и 102% соответственно.