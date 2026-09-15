Фонд социальной защиты населения напомнил плательщикам обязательных страховых взносов о возможностях электронного взаимодействия с территориальными органами.

Для оперативной связи и решения рабочих вопросов граждане и представители организаций могут использовать «Личный кабинет плательщика взносов» на корпоративном портале ведомства.

Чтобы отправить запрос или обменяться сообщениями с инспектором Фонда, пользователю достаточно зайти в личный кабинет, перейти в раздел «Уведомления» и выбрать вкладку «Сообщения». Подробное руководство по работе с этим цифровым инструментом и его функциями уже размещено на официальном портале ФСЗН.

При возникновении технических вопросов или сложностей с авторизацией плательщики могут обратиться в службу поддержки корпоративного портала по телефонам 8 (017) 382-00-92, +375 17 382 00 92 либо направить письмо на электронную почту . При этом в ведомстве подчеркивают, что привычные для граждан традиционные каналы взаимодействия с Фондом также продолжают работать в штатном режиме.