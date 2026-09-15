Новый жилой комплекс активно строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Курсанта Гвишиани в Минске.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», специалисты строительного управления № 246 уже подготовили свайное поле и приступают к заливке монолитных ростверков на площадке третьего дома. Всего в рамках этого проекта предприятие МАПИД возведет три 19-этажных здания своей базовой серии М111-90.Строительство домов № 1 и № 2 сейчас находится на этапе завершения подземной части. На обоих объектах строители заканчивают обустройство цокольных этажей, и на первой высотке со дня на день начнется монтаж стеновых панелей первого этажа.

Работы на площадке ведутся комплексным методом, который позволяет одновременно возводить жилье, прокладывать инженерные сети и заниматься благоустройством территории. Проектом, разработанным институтом «Минскпроект» по заказу «УКС Заводского района г. Минска», предусмотрено создание развитой инфраструктуры. Около высоток со стороны проспекта Независимости уже обустраивают плоскостные парковки, а позже здесь появятся дополнительные стоянки.

Будущие жильцы получат не просто квартиры, а полностью готовую для комфортной жизни среду. У каждого дома установят индивидуальные велобоксы и современные площадки для твердых бытовых отходов. Общими для всего комплекса станут зарядная станция на три электромобиля, две детские игровые зоны и спортивный сектор, состоящий из трех площадок.