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Экономика РБ


ЗООРЕТЕЙЛЕР EZOO ЗАПУСТИЛ ПРОДАЖИ С САМОВЫВОЗОМ НА WILDBERRIES


10:07 16.09.2026

Один из крупнейших игроков белорусского рынка зоотоваров — сеть Ezoo — стал доступен на платформе Wildberries, подключив сервис самовывоза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, теперь продукцию ретейлера можно заказать на маркетплейсе с самовывозом в ближайшем фирменном магазине.

Сотрудничество позволяет продавцу расширить географию присутствия и предложить покупателям привычный ассортимент в новом формате, а Wildberries — увеличить выбор в одной из самых быстрорастущих категорий маркетплейса.

Покупки товаров Ezoo доступны по модели Click&Collect, такой формат позволяет продавцу хранить товары на собственных площадях и самостоятельно готовить заказы к выдаче, используя существующую инфраструктуру. С помощью сервиса покупатели могут заказать товары на платформе Wildberries, а после забрать их в удобное время непосредственно у продавца: в его розничной точке.

«Категория зоотоваров демонстрирует стабильно высокий спрос на нашей платформе. Выход такого системного игрока, как Ezoo, — важный шаг в развитии этого направления, — отметила Марина Овсянникова, руководитель направления «Доставка силами продавца» Wildberries в Беларуси. — Модель самовывоза позволяет продавцу самостоятельно управлять логистикой, а покупателям — иметь доступ к широкому ассортименту товаров для своих питомцев со способом получения товара в привычном магазине. Уверена, что экспертиза и масштаб Ezoo в сочетании с нашими инструментами и моделями работы сделают сервис максимально удобным для белорусских покупателей».

После добавления товара в корзину, клиенту будет предложена карта с доступными торговыми точками продавца, там же отобразятся сроки хранения выбранного товара. После оформления заказа, продавец самостоятельно соберет его в течение 24 часов и подготовит к выдаче.

Как отметили представители зооретейлера, на старте ассортимент Ezoo на Wildberries насчитывает более 1600 единиц товаров, в том числе в ключевых категориях: корма для животных и наполнители. В дальнейшем компания планирует расширить онлайн-предложение до полного ассортимента, представленного в розничных магазинах сети.

«Мы всегда стремимся быть там, где удобно нашему покупателю. Сотрудничество с Wildberries — лидером электронной коммерции в Беларуси — открывает новые возможности для развития мультиканальной стратегии. Модель Click&Collect позволяет нам использовать собственную логистическую инфраструктуру и обеспечивать быструю обработку заказов, а платформа Wildberries даёт доступ к многомиллионной аудитории, — подчеркнул Михаил Гузняк, генеральный директор ЧУП «ЗООХАУЗ». — Уже сейчас в нашем кабинете на маркетплейсе представлено более тысячи товаров, а покупателям доступны 10 точек самовывоза. В дальнейшем мы планируем увеличить ассортимент на площадке и подключить к системе Click&Collect все наши магазины».

На момент запуска доставка товаров Ezoo через Wildberries работает в Минске, однако в перспективе ретейлер намерен охватить 17 городов Беларуси, используя собственную инфраструктуру из 110 магазинов.

К слову, тренд на расширение присутствия на маркетплейсе крупных игроков рынка зоопродукции подтверждает и динамика продаж тематических товаров на Wildberries. Так, за первое полугодие 2026 на платформе выросли заказы всех видов кормов для животных. Продажи сухих кормов для собак выросли вдвое (+100%), кошек - более,чем в полтора раза (+83%), птиц - на 50%, грызунов - на +36% и рыб - на 44%. Заметный рост показывают и покупки влажных кормов: для птиц (+100%), собак (+54%), грызунов (45%) и кошек (+36%).

Также по данным аналитиков Wildberries, активный рост заказов произошел и по другим позициям товаров для животных. Наиболее яркая динамика заметна по покупкам мицелярной воды и масел для домашних питомцев (в 15 и в 13 раз соответственно). Популярностью на платформе у белорусов стали пользоваться загоны для животных (+878%), навесные поилки (+700%), органайзеры (+323%), обувь (+272%), шапки (138%) и снуды для четвероногих (124%). Среди товаров, показавших существенный “плюс” оказались когтеточки, наборы для груминга и ухода, масла и дезодоранты, а еще рукава для дрессировки, миски, клетки, автобоксы, лотки, лежанки, слинги-переноски, ходунки, игрушки и домики для животных.
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