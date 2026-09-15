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Экономика РБ


«ГИГАБИТНЫЙ» 5G-ИНТЕРНЕТ МТС ПОКРЫЛ БОЛЕЕ 400 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ БЕЛАРУСИ


09:53 16.09.2026

МТС подвел итоги развития сети пятого поколения. 5G-интернет работает примерно на 1,1 тысячи базовых станций, а зона обслуживания охватывает более 400 квадратных километров площади Минска, Бреста, Витебска, Гомеля и Могилева. Продолжается работа по подготовке к запуску в Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, 5G дает более высокие скорости и минимальные задержки, открывая доступ к самым разным сценариям использования — от работы и учебы до стриминга в высоком разрешении. Сетью пятого поколения сегодня покрыты центральные кварталы, большинство жилых микрорайонов, деловые центры, социальные объекты, ключевые транспортные магистрали, промышленные зоны и популярные места отдыха.

Чтобы абоненты могли оценить доступность сети в конкретной локации, МТС публикует детальную карту обслуживания. Ознакомиться с ней и проверить наличие 5G в своем районе можно на официальном сайте.

Напомним, 5G в МТС запущен в начале апреля. Поэтапное развитие сети реализуется в сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Технология работает на Android-смартфонах, производители которых обеспечили аппаратную и программную поддержку 5G на территории Беларуси.

Чтобы пользоваться 5G, нужно выбрать соответствующий режим в настройках устройства и проверить наличие услуги «Интернет 5G», которая включена бесплатно в актуальные тарифы. Подробнее о сети пятого поколения можно узнать здесь .

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
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