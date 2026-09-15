За январь-июль 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 августа 2026 г. составила 107,7 млрд. рублей, из нее просроченная – 12,3 млрд. рублей, или 11,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2026 г. составила 127 млрд. рублей, из нее просроченная – 13,6 млрд. рублей, или 10,7% от общего объема кредиторской задолженности