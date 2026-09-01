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Экономика РБ
«БЕЛАВИА» ЗАПУСТИЛА ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D-ТУРЫ ПО СВОИМ САМОЛЕТАМ
16:27 15.09.2026
Компания «Белавиа» запустила виртуальные 3D-туры по своим самолетам, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика
Новый цифровой сервис уже доступен на официальном сайте Белавиа. Благодаря этой функции пассажиры могут детально изучить интерьер воздушных судов прямо из дома. Интерактивный формат позволяет виртуально пройтись по рядам, рассмотреть шаг кресел, оценить устройство салона и выбрать наиболее комфортное место для будущего перелета.
Подобное цифровое решение станет полезным инструментом для планирования путешествий. Прогулка в формате 360 градусов особенно пригодится тем, кто готовится к своему первому полету или хочет заранее ознакомиться с техническими особенностями конкретного борта.
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