В Беларуси январе-августе 2026 г. в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 25,5 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-июлем 2025 г. в сопоставимых ценах на 6,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 22,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98%, яиц – 86,6%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 1238 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем в январе-августе 2025 г., молока – 6226,7 тыс. тонн (на 2,8% больше), яиц получено 2304 млн. штук (на 1,1% больше).

На 1 сентября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,8 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,3 млн. голов. Численность свиней составила 2,1 млн. голов, птицы – 51,3 млн. голов.

На 1 сентября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,8% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2025 г. – 95,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 7,5 млн. тонн при средней урожайности 37,8 центнера с одного гектара убранной площади.

Рапс убран с 94,5% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2025 г. – 92,4%). Намолочено рапса в первоначально оприходованном весе 1,4 млн. тонн, что в 1,5 раза больше, чем на соответствующую дату 2025 года, средняя урожайность получена 31,7 центнера против 25 центнеров на 1 сентября 2025 г.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено 7,8 млн. тонн кормов (в пересчете на кормовые единицы), что на 0,4% больше, чем на 1 сентября 2025 г., из них кормов из трав – 4,2 млн. тонн (на 4,8% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 19,9 центнера кормовых единиц (на 2,6% больше), кормов из трав – 14,5 центнера (на 8,2% больше).