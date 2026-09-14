В Беларуси на 1 сентября 2026 г. для многодетных семей открыто 156,3 тыс. депозитных счета «Семейный капитал»: 82,7 тыс. депозитных счета на сумму 826,9 млн. долларов США, 73,6 тыс. депозитных счетов на сумму 2 млрд. рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 сентября принято 102,6 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 21,7 тыс., Витебская – 9,9 тыс., Гомельская область – 16,4 тыс., Гродненская область – 12,2 тыс., Минская – 17,8 тыс., Могилевская – 10,5 тыс., г. Минск – 14,1 тыс.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.