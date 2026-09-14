В конце лета на рынке недвижимости Гродно зафиксирована небольшая сезонная коррекция. Несмотря на то, что общее число сделок немного снизилось по сравнению с июлем, город сохранил за собой статус лидера по покупательской активности среди всех областных центров Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Госкомимущества, всего за август в Гродно было продано 288 квартир (без учета долей). Этот показатель уступает июльскому результату, когда новые владельцы появились у 305 объектов, однако превышает объемы августа прошлого года, зафиксировавшего 273 сделки. При этом средняя стоимость квадратного метра в городе осталась стабильной и составила 1077 долларов.

На фоне общего изменения спроса в лидеры продаж впервые за долгое время вышли однокомнатные квартиры, на долю которых пришлось 35% от всех оформленных договоров. Покупатели приобрели 102 «однушки» по средней цене 1205 долларов за квадратный метр, что на 3,5% выше июльского уровня. Интерес к двухкомнатным квартирам оказался чуть ниже — 96 сделок при стоимости 1131 доллар за метр. В сегменте трехкомнатных квартир было заключено 74 сделки, а цена квадратного метра снизилась на 6%, составив 1050 долларов. Замыкают структуру спроса многокомнатные варианты: на жилье с четырьмя и более комнатами пришлось 16 сделок со средней стоимостью «квадрата» в 920 долларов.

Несмотря на массовый интерес к компактному жилью, в августе было зарегистрировано несколько крупных и дорогостоящих сделок. Максимальная цена за квадратный метр достигла 2315 долларов — столько заплатили за однокомнатную квартиру площадью 31,1 кв. м в кирпичном доме 1961 года постройки на проспекте Космонавтов, общая стоимость которой составила почти 72 тысячи долларов. Самой дорогой «однушкой» в абсолютном выражении стал объект в новостройке 2023 года на улице Советских Пограничников, проданный за 81 тысячу долларов. В категории двухкомнатных квартир рекорд поставило жилье на улице Виктора Глухова в доме 2022 года постройки, обошедшееся покупателю в 98 тысяч долларов. Абсолютным же лидером месяца стала трехкомнатная квартира на улице Павловского площадью 69,3 кв. м, которая была выкуплена за 130 тысяч долларов.

Прошедший месяц показал, что локальный спрос в Гродно сохраняет сильные позиции. Смещение фокуса покупателей в сторону малогабаритного жилья эксперты связывают с актуальными приоритетами рынка: стремлением к доступности, высокой ликвидности недвижимости и готовностью к быстрому выходу на сделку.