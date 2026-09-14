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Экономика РБ
КГК ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЕРЕГОВ ВОДОЕМОВ
13:57 15.09.2026
Комитет государственного контроля Беларуси 16 сентября 2026 года проведет горячую линию по вопросам использования и благоустройства береговых линий водоемов.
Как сообщает пресс-службе КГК, жители страны смогут сообщить специалистам ведомства о любых нарушениях и недостатках, связанных с доступом к водным объектам. В частности, можно заявить об отсутствии обустроенных мест отдыха на общедоступных водоемах, фактах необоснованного отказа в размещении таких объектов или в ином благоустройстве прибрежных зон. Также контролеры ждут информацию об ограничениях свободного доступа к воде, зарастании берегов сорной растительностью или их захламлении.
Для сбора обращений организовано несколько удобных каналов связи. Высказать свои замечания и предложения можно напрямую по короткому телефонному номеру 191. Звонки будут приниматься с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Помимо телефонной линии, сообщить о проблемах можно в любое время через специальный чат-бот Telegram-канала КГК.
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